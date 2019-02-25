ندوة لـ"الري والتعليم" حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي اليوم، الاثنين، ندوة توعية لطلبة وطالبات المعهد التجاري بمنيل الروضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بحضور 150 طالبة.

وحسب بيان، اليوم، شهدت الندوة، توضيح حجم التحديات التي تواجه منظومة الموارد المائية في مصر والممثلة في محدودية الموارد المائية، وازدياد الطلب عليها وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن تلوث المجاري المائية، إلى جانب ازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وضعف الوعي بأساليب توفير المياه، وكذا الكم الهائل من التعديات على نهر النيل وشبكة المجارى المائية والحاجة إلى تأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.

كما تناولت الندوة توضيح استراتيجية اﻷربع تاءات من تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لمواكبة ااحتياجات وتزايد الطلب على المياه والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مجال التدريب والتوعية وتفعيل القانون كما تم إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب والمواطنين أنفسهم في الحفاظ على قطرة الماء، حاضر في الندوة الاستاذة ايمان قابيل مدير ادارة الاعلام والتوعية.