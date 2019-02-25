السيسي: الاتفاق علي عقد القمة القادمة ببروكسل عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه قد تم الاتفاق علي عقد القمة العربية - الأوروبية القادمة في بروكسل عام 2022.

وقال الرئيس السيسي - في ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولي بشرم الشيخ - "تجدون الأن أمامكم مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية، والذي قام كبار المسؤولين بالتفاوض حوله علي مدار الأيام الماضية، ويعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي".

وأضاف "أهم القضايا الاستراتيجية هي تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".

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وتابع الرئيس السيسي "أخيرا، وليس آخرا، الاتفاق على عقد القمة القادمة في بروكسل عام 2022، والأن مطروح عليكم النظر في هذا البيان، فهل من ملاحظات علي البيان؟".

من جانبه، قال إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، في مداخلة له ردا على الرئيس السيسي، "قدمنا عددا من النقاط للفنيين لتعديل البيان المشترك ولم نجدها في النسخة الموزعة علينا، ولذلك نأمل أن تؤخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، فهذه القمة في غاية الأهمية، ويجب أن تعكس توجهاتنا في جامعة الدول العربية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي"، وأضاف "الملاحظات تتمثل في تعزيز التعاون بين المجموعتين، وتم تقديمها للأمانة العامة ولكن لم نجدها في هذه النسخة".

بدوره، علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ردا على وزير الخارجية السعودي، قائلا "لقد تلقينا من وفد المملكة العربية السعودية ووفد دولة الإمارات ومملكة البحرين بعض الصياغات المقترحة، وكذلك دولة لبنان، لافتا إلى أنه تم التحاور مع الجانب الأوروبي والاتفاق على أن يقتصر البيان على وضعه الحالي".

وأضاف أبو الغيط أنه تم الاتفاق على تلقي كل تلك المقترحات بالتعديلات ثم توزيعها على المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بكل دوله من ناحية، وعلى بقية الدول الأعضاء بالجامعة العربية من ناحية أخري، وبالتالي يحاط الجميع بالكامل بهذه الرؤى التي وردت من الأطراف العربية الثلاثة "البحرين والإمارات والسعودية".​