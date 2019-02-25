الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والقاهرة 21

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة؛ ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وسيناء، وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط، والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف، إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 21

دمنهور 13 19

الإسكندرية 14 19

بلطيم 13 20

مطروح 13 18

السلوم 12 17

سيوة 08 19

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 21

الاسماعيلية 15 21

السويس 13 20

العريش 11 20

رفح 09 19

رأس سدر 14 19

Advertisements

نخل 05 20

نويبع 18 26

طابا 14 23

كاترين 04 18

الطور 13 23

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 13 21

بنى سويف 13 21

المنيا 13 21

أسيوط 10 22

سوهاج 12 22

قنا 13 25

الأقصر 14 27

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 12 24

شلاتين 16 31

ابو رماد 16 30

راس حدربة 16 29

حلايب 17 30​