مدبولي: 30 مليون جنيه لرفع كفاءة مدينة السويس قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتواجده في محافظة السويس قائلا: "سعيد جدا بوجودي في محافظة شعبها قوي ووقف ضد كل عدوان هدد مصر بمقاومة شديدة".

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي خلال جولته بمحافظة السويس، الاثنين: "نحن هنا لمتابعة كل مشروعات في المحافظة والوقوف على مشكلتها للإسراع لحل مشاكلها فورا".

وأضاف مدبولي: "نتابع تطوير ورفع كفاءة المحافظة خاصة مدينة السويس؛ استعدادًا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم".

وأكد مدبولي أن شركات البترول بالمحافظة ستقدم دعمًا مبدئيًا ٣٠ مليون جنيه لرفع كفاءة المدينة وكذا وزير التنمية المحلية.

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