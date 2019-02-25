مصر | "الوطنية للانتخابات": إعلان نتائج انتخابات أشمون في حالة الإعادة 14 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": إعلان نتائج انتخابات أشمون في حالة الإعادة 14 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة اجتمعت أمس وناقشت الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية لدائرة اشمون وانتهت الى أصدار القرار رقم 18 لسنة 2019 والخاص بتعديل الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، حيث تضمن التعديل بدء فترة الصمت الدعائي للانتخابات المصريين في الخارج يوم 1 ابريل 2019، وذلك بدلا من يوم 4 أبريل.

وأوضح "الشريف" أن تعديلات الجدول الزمني تضمنت إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلا من يوم 7 أبريل، ويكون بدأ فترة الصمت الدعائي يوم 6 أبريل بدلا من يوم 13 أبريل.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التعديلات شملت إجراء عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الداخل يومى 7 و8 أبريل بدلا من يومى 14 و15 أبريل، وتكون مدة الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم 14 أبريل، بدلا من 21 أبريل.

وأكد "الشريف"، على إجراء الانتخابات فى الخارج والداخل خلال الجولة الاولى لانتخابات دائرة أشمون فى مواعيدها التى سبق الاعلان عنها فى الجدول الزمنى ولم تطالها أى تعديلات حيث ستتم عملية التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 مارس، وتصويت المصريين في الداخل يومي 10 و11 مارس.