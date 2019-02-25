مصر | الدفاع في قضية "العائدون من ليبيا": التحقيقات اعتمدت على تحريات باطلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع في قضية "العائدون من ليبيا": التحقيقات اعتمدت على تحريات باطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره سماع شهود الإثبات في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

والتمس المحامي سيد رفاعي دفاع المتهم الأول أحمد إمام، براءة موكله استنادًا على بطلان التحقيقات واعتمادها بصفة أساسية على تحريات باطلة، وكذا بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لتحاوز احتجاز المتهم في مكان غير معلوم المدة القانونية بالمخالفة للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إن التحقيقات التي أجريت مع موكله شهدت تعمد عدم حضور محامي موكل أو انتداب محامي من نقابة المحامي مخالفة لنص للمادة 124 إجراءات جنائية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية.