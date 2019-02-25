مصر | داخل مخزن بالقاهرة.. ضبط 100 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن بالقاهرة.. ضبط 100 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "إبراهيم.ب.أ" (21 سنة) صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية، من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة، من ضبط المدعو "محمد.ح.م" (36 سنة) حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.

وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، مبلغ مالى قدره 29800 جنيه) وذلك حال تواجده بالشقة محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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