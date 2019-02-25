مصر | داخل مخزن بالقاهرة.. ضبط 100 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن بالقاهرة.. ضبط 100 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "إبراهيم.ب.أ" (21 سنة) صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية، من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة، من ضبط المدعو "محمد.ح.م" (36 سنة) حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.
وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، مبلغ مالى قدره 29800 جنيه) وذلك حال تواجده بالشقة محل سكنه.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لمحاولته اغتصاب وقتل طالبة.. حبس حارس عقار بكرداسة
أمرت النيابة العامة بحبس حارس عقار أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إغتصاب طفلة، وقتلها وسرقتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل قتل الطالبة المعثور على جثتها بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة.
كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاه مجهولة في العقد الثانى من العمر بملابسها كاملة وتتحلي بقرط ذهبي، موضوعه داخل مشمع ابيض شفاف مربوط بحبل وملقاه على جانب طريق منشأة البكارى بمركز كرداسة بجوار ترعة المنصورية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة متعلقات تفيد في تحقيق شخصيتها ولم يتعرف عليها احد من الأهالي، وبسؤال عبد الخالق.ا.ع.ع، 37 سنة، محامي، ومقيم بناهيا دائرة المركز، قرر بعثوره على الجثة اثناء مروره بالطريق.
وبشكيل فريق بحث لسرعة ضبط مرتكب الواقعة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، اسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، السيد.م.ع.ا.ا، 52 سنة، حارس العقار سكن المجني عليها ومقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهم على وجه السرعة وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر من ضبطه.
وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، انه صباح يوم الحادث وأثناء نزول المجني عليها من الشقة سكنها استدرجها إلى غرفته بدعوى مساعدته في حمل أحد الأشياء ولدى دخولها الغرفة حاول التعدى عليها جنسيًا إلا أنها استغاثت وخشية إفتضاح أمره كتم أنفاسها بالايشارب التي كانت ترتديه ولدى مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط واغشى عليها فأجهز عليها حتي فارقت الحياه واستولى على هاتفها المحمول ثم قام بوضعها داخل المشمع المشار إليه ونقلها بالتوك توك خاصته وتركها بمكان العثور عليها وبإرشاده أمكن ضبط الهاتف الخاص بالمجني عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.