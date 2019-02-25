أخبار مصر | برسالة "واتس آب".. الاستعلام عن موعد إجراء العمليات بمعهد القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برسالة "واتس آب".. الاستعلام عن موعد إجراء العمليات بمعهد القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد فوزي، عن إطلاق معهد القلب القومي بإمبابة، خدمة جديدة للاستعلام عن موعد إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب بالمعهد، عن طريق التليفون.

وأوضح أن المعهد خصص رقم الهاتف 01014099953، ليقوم المريض بإرسال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول في رسالة على تطبيق "واتس آب" على الرقم المخصص، وسيتم الرد بميعاد وتاريخ إجراء العملية أو القسطرة، مشيرًأ إلى أن الخدمة لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ويُعد معهد القلب القومي بإمبابة، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة لمرضى القلب فى مصر، ويستقبل مرضى من كل محافظات مصر، ويستقبل ما يقرب من مليون مريض سنويًا، ويُجرى مايقرب من 1800 قسطرة شهريًا.