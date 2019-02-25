أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي عتاقة بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي عتاقة بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي عتاقة، والتي يتم بها حاليا أعمال التشغيل التجريبي للتوسعات، وتصل الطاقة التصميمية للتوسعات الى 150م3/يوم، وبتكلفة تقديرية حوالي 300 مليون جنيه، واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول مكونات المشروع، والهدف منه، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم في استيعاب التصرفات الواردة من محافظة السويس والتي تتعدى 200 الف م3/يوم، كما أن هذا المشروع يعتبر توسعات لمحطة المعالجة القائمة والتي تم إنشاؤها منذ عام 1995بطاقة 130 الف م3/يوم).

وخلال تصريحات صحفية بالمحطة، أكد رئيس الوزراء، أن الهدف من زيارة اليوم متابعة استعدادات المحافظة لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، وكذا الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظ على بدء تطوير مداخل المحافظة، والميادين، وتم الاتفاق مع وزير البترول على مشاركة الشركات العاملة بالمحافظة بنحو 30 مليون جنيه، فى أعمال التطوير، ضمن مسئوليتها المجتمعية، كما ستسهم وزارة التنمية المحلية، إضافة لموارد المحافظة الذاتية.

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وأشار مدبولي إلى أنه يحرص دائما فى زياراته الميدانية على تفقد مشروعات الصحة والتعليم، والخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين، لأن الحكومة تضعهما على أجندة الاولويات، ولذا زرنا مستشفيات ومدارس، مشيراً إلى أن هناك تحدياً يواجهنا في قطاع الصحة، هو نقص الأطباء، ولذا سيتم عقد اجتماع غداً بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، للتنسيق بشأن الاستعانة بأساتذة كليات الطب في المستشفيات الحكومية، التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه طلب من المحافظ سرعة توفير أراض فى المناطق التى بها كثافة عالية بقصول المدارس، لتكليف هيئة الأبنية التعليمية بسرعة بناء مدارس بها، لتخفيض الكثافة، كما أنه طلب التكلفة المطلوبة لإنهاء مستشفى جامعة السويس، للعمل على تدبيرها، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية فى المشروعات الخدمية للمواطنين مهمة جدا.

وأكد أن مشروع الصرف الصحي بعتاقة الذي زرناه اليوم، مشروع عملاق، وسيحل مشكلة التصرفات الزائدة لمياه الصرف الصحي بالمحافظة، ويستوعب الزيادات المستقبلية.