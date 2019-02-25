أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "الداخلية" و"أندية الروتاري" لمحو أمية المجندين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "الداخلية" و"أندية الروتاري" لمحو أمية المجندين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية 2451، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة العليا لمحو الأمية بقطاع التدريب، لفتح فصول محو أمية للمجندين باستخدام برنامج CLE، وتدريب كوادر في جميع قطاعات الوزارة بما فيهم الأمن المركزي.

ويشارك في تنفيذ بنود البروتوكول هذا العام؛ ناديي روتاري سقارة وروتاري مصر الجديدة، بإشراف كامل من لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية التي كان لها الدور الأساسي لاستكمال هذا البروتوكول وخروجه إلى حيز التنفيذ هذا العام.

حضر توقيع البروتوكول كل من محافظ المنطقة الروتارية عبد الحميد العوا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء صلاح الشاهد، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور العامري، ورئيس لجنة التعليم ومحو الأمية إيمان الغمراوي.