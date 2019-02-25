أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حزب مستقبل وطن، فعالياته في إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيا بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية لبعض العمال حول أهمية التعديلات الدستورية بمناطق "المعصرة، حلوان، 15 مايو، المعادى".

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان النافورة بادكو وشارع البحر برشيد بجوار مجلس مدينة الرحمانية، فضلا عن الدفع بعدد من السيارات المحملة بعدد ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة بمختلف قرى مركز كفر الدوار فى إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة لشعب عظيم.

اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية فى إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة لشعب عظيم بدفع عدد من السيارات المحملة ب 2000 كرتونة تحتوى على مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز كفر صقر ديرب نجم والحسينية، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ زيارة لدار الإيواء لرعاية الأيتام بمدينة كفر الشيخ تم خلالها توزيع الهدايا والجوائز المادية على الأطفال بالدار.

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ووزعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح الهدايا على المرضى بمستشفي مطروح العام.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا ندوة ثقافية حول أهمية المشاركة فى العمل السياسي والحزب بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أبو قرقاص.

وكذلك أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد نظمت ندوة تثقيفية حول أهمية "الانتماء للوطن " بدار مناسبات قرية الدهوس بمركز الداخلة فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى حول خطة الحزب خلال المرحلة القادمة بمركز شباب قرية أبو الهول بمركز الفرافرة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط تنظيم حملة تجميل ونظافة ورفع القمامة ببعض الشوارع بمنطقة بشارع جودة الاسدى بحي شرق، فضلا عن إقامة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط.

