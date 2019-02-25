أخبار مصر | رئيس الوزراء: لدينا مشكلة في نقص الأطباء .. وإتاحة أراضٍ في السويس لبناء مدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: لدينا مشكلة في نقص الأطباء .. وإتاحة أراضٍ في السويس لبناء مدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع وزيري الصحة والتعليم العالي؛ لتنسيق بينهم في توفير كوادر طبية للمستشفيات من كلية الطب للمساعدة في كافة المستشفيات، لافتا إلى أننا لدينا مشكلة في نقص الأطباء ، خاصة وأن محافظة السويس ستكون ضمن محافظات المرحلة الأولي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش جولته في محافظة السويس، أنه بالنسبة للمستشفى الجامعية كلّف وزير التعليم العالي ومحافظ السويس بموافته بتكلفة أنشاء المستشفى الجامعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن مشكلة في بعض الأحياء بمحافظة السويس من حيث الكثافات الكبيرة في المدارس، موجها محافظ السويس بسرعة إتاحة أراضٍ لبناء مدارس لتقليل الكثافة بالمدارس.

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وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس خلال زيارته، أنه وجه بتوفير 50 مليون جنيه لإنهاء مبني كلية طب جامعة السويس للإنتهاء منه في شهر يونيو القادم.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في المشروعات والخدمات التي تهم المواطنين ، لافتا إلي أن مشروع مدينة الشيخ خليفة الذي تفقده يشمل 2001 وحدة سكانية ويعاني من مشكلة في المياه وتم الإتفاق علي حل هذه المشكلة التي تظهر في فصل الشتاء.

وأشاد رئيس الوزراء بمشروع الصرف الصحي بعتاقة، الذي تم تنفيذ المرحلة الثانية منه لتغطية احتياجات مدينة السويس.

ونوه رئيس الوزراء، بأن هذه المشروعات نفذتها الدولة في مرحلة قياسية ، مشيرا إلى أن زيارته اليوم، سيختتمها بتفقد استاد السويس.