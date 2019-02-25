أخبار مصر | "وهب الله": 3 ملايين صاحب معاش يستفيدون من حكم الدستورية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وهب الله": 3 ملايين صاحب معاش يستفيدون من حكم الدستورية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن إنصاف أصحاب المعاشات يعود بالفائدة منه على نحو ٣ مليون مستفيد، عن طريق ضم العلاوات للأجور المتغيرة التي حصلوا عليها عن أعوام ٢٠٠٦، وحتى ٢٠١٠ تدريجيا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تنمية المهارات النقابية للعاملين بالحكومة والتي عقدت أمس بمقر الاتحاد، برئاسة هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأشار، إلى أن اللجنة التشريعية باتحاد العمال أكدت في رؤيتها على تعديل الدستور من خلال التمسك بالحقوق المشروعة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، والمشاركة في إبداء الرأي في التشريعات الوطنية وتشجيع العمال في إقامة المشروعات التنموية وحماية حقوق المرأة والشباب.

"عمال مصر" يوافق علي التعديلات الدستورية

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وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للأنشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.