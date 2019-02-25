أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مدارس السويس ويطمئن على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مدارس السويس ويطمئن على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عددًا من مدارس محافظة السويس، بحضور اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، نيابةً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس.

وبدأت الزيارة بمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات، حيث تفقد مشروع التابلت والبنية التحتية التكنولوجية بالسويس والتأكد من استلام الطلاب للجهاز وتدريبهم على التعامل معه.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولى، حوارًا مع طلاب الصف الأول الثانوي للتعرف على رأيهم بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الجيل المحظوظ هو جيل الريادة والقيادة، وأن التعليم المصري سوف يشهد تغيرات جوهرية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء، إعجابه بمستوي التعليم بالسويس وخصوصًا عند زيارته لمدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، حيث تفقد سير العملية التعليمية بها، مشيدًا بتطبيق معايير المنظومة الجديدة في التعليم لطلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلتي رياض الأطفال.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قصيدة شعرية في حب مصر من طالبة بالصف الأول الابتدائي وحرص على الجلوس وسط الأطفال.