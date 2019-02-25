أخبار مصر | "المراغي": مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الخاصة بتسويات حملة المؤهلات أثناء الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي": مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الخاصة بتسويات حملة المؤهلات أثناء الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة العليا لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافقت على تعديل المادة الخاصة بتسويات حملة المؤهلات أثناء الخدمة في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تأكيدا لفتوى مجلس الدولة حيث تضم اللجنة رئيس الاتحاد العام وممثلون عن أصحاب الأعمال والوزراء المعنيين.

وأضاف خلال ورشة عمل تنمية المهارات النقابية للعاملين بالحكومة برئاسة هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، والتي عقدت بمقر الاتحاد أمس، أن قرار التسوية معروض على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء.

وأشار المراغي، بأن التعديل نص على أن تسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة حتى نوفمبر ٢٠١٩، بشرط ألا يضار عامل في أجره المالي، وأن الذين سيتم تسويتهم من قبل سيستفيدون بأثر رجعي.

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية

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وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للأنشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.