أخبار مصر | "مدبولي": 30 مليون جنيه من شركات البترول في السويس لرفع كفاءة المدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": 30 مليون جنيه من شركات البترول في السويس لرفع كفاءة المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في محافظة السويس قائلا: "سعيد جدا لوجودي في محافظة شعبها قوي ووقف ضد كل عدوان هدد مصر بمقاومة شديدة".

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي خلال جولته بمحافظة السويس: "نحن هنا لمتابعة كل مشروعات في المحافظة والوقوف على مشكلتها للاسراع لحل مشاكلها فورا".

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وأضاف: "نتابع تطوير ورفع كفاءة المحافظة وخاصة مدينة السويس وذلك استعداد قبل تنظيم بطولة أمّم أفريقيا لكرة القدم"، لافتا إلى أن المدينة ضمن المدن المستضيفة للبطولة.

وأكد مدبولي أن شركات البترول بالمحافظة ستقدم دعما مبدئيا ٣٠ مليون جنيه لرفع كفاءة المدينة وكذا وزير التنمية المحلية قدم العمل لرفع كفاءة المدينة.