أخبار مصر | أثريون يزورون مركز زوار محمية الصحراء البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثريون يزورون مركز زوار محمية الصحراء البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد جبريل، الباحث المتخصص في تاريخ الصحراء البيضاء، ومدير مركز زوار محمية الصحراء البيضاء، أن المركز تم إنشائه بالتعاون مع المجتمع المحلي، وذلك علي نفس نمط البناء الذي تشتهر به البيئة المحلية في واحات الوادي الجديد.

وقال "جبريل" إن المركز يقدم للزوار كل المعلومات والبيانات التاريخية عن الصحراء البيضاء وما بها من كنوز طبيعية، خاصة التنوع البيولوجي الكبير في الحيوانات والنباتات، وكذلك التكوينات الصخرية الطبيعية التي تكونت بفعل عوامل الزمن.

وقام الأثريون بزيارة عدد من مشروعات التنمية الزراعية، ومنها زراعة البطاطس والتعرف على أنواعها وكيفية زراعتها باستخدام أحدث الأجهزة العلمية، كما زاروا أيضا مزارع البرتقال، وتعرفوا كيفية الزراعة وأوقاتها والأسمدة المستخدمة في زراعتها.

وجاء ذلك خلال استقبال المركز الأحد لعدد من الأثريين العاملين في وزارة الآثار، ضمن فعاليات الزيارة التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي في الإدارة العامة لمنافذ الآثار إلى محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات اعرف بلدك لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر.