أخبار مصر | وزيرة التضامن: 42720 أسرة استفادت من برنامج "سكن كريم" حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 42720 أسرة استفادت من برنامج "سكن كريم" حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، بأن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم حتى يناير 2019 قد شهدت تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وتنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج.

وأضافت أنه جارٍ تنفيذ 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا و تنفيذ 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، كما صرحت والى أنه تم إنفاق حوالي 75 مليون جنيه (60 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الأهلية، و 15 مليون جنيه مساهمة المؤسسات و الجمعيات الأهلية الشريكة)، من أجل تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن التمويل المتاح حاليا يبلغ حوالي 350 مليون جنيه.

Advertisements

وتابعت أنه تم تغطية بعض متطلبات بعض المحافظات من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارة التخطيط قدره حوالي 35 مليون جنيه لتنفيذ 7325 وصلة، ومن وزارة التنمية المحلية حوالي 62 مليون جنيه لتنفيذ 13212 وصلة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمويل قدره 97 مليون جنيه لتنفيذ 20537 وصلة، كما أضافت أنه تم تغطية متطلبات بعض القرى بواسطة بعض الجمعيات الأهلية بتمويل حوالي 15 مليون جنيه لتنفيذ 10565 وصلة.

وأكدت أنه تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلا بتمويل حوالي 24 مليون جنيه في 21 قرية بست محافظات هي سوهاج و المنيا و الشرقية وأسوان و الفيوم و بني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة و شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، كما تم إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين الأولى بالرعاية و المنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس المستهدفة بواسطة مؤسسة أهلية (مصر الخير)، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان وتم اختيار القائمة المبدئية للمستفيدين (2500 أسرة)، وذلك بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

ولفتت إلى أن المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من نصف مليون يومية عمل، وأن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج بلغ حتى تاريخه 42720 أسرة.