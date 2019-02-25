احتفالا بالأوسكار.. زغاريد في قرية رامي مالك بالمنيا

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فرحة عارمة وزغاريد اجتاحت منزل عائلة نجم هوليوود العالمي "رامي مالك" في عزبة فلتاووس التابعة لقرية الطيبة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعدما حصد جائزة الأوسكار لعام 2019 كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيمان رابسودي"، ليتوج بذلك جوائزه التي حصدها كأفضل ممثل في وقت سابق هذا العام، من "جولدن جلوب - ساج - بافتا". وقال عصام فوزي مخالي، ابن عم رامي مالك، إن جميع أفراد الأسرة كانوا واثقين من الفوز، مشيرا إلى أن حصول رامي على الأوسكار خلق حالة من السعادة لأفراد العائلة وأهالي القرية: "رامي رفع راس بلدنا ومصر والعرب".
وأوضح ابن عم رامي أنه فور إعلان فوز رامي بالأوسكار، تعالت أصوات الزغاريد داخل منزله ومنازل القرية جميعا، مؤكدا أن أهالي القرية توافدوا على منزل العائلة لتهنئتهم بالجائزة. عصام فوزي ابن عم "رامي" أشار إلى أن آخر زيارات "بطل الأوسكار" للقرية كانت عام 2003، مكث خلالها لمدة أسبوعين بصحبة أسرته. وأكد أن
وأوضح ابن عم رامي أنه فور إعلان فوز رامي بالأوسكار، تعالت أصوات الزغاريد داخل منزله ومنازل القرية جميعا، مؤكدا أن أهالي القرية توافدوا على منزل العائلة لتهنئتهم بالجائزة.
عصام فوزي ابن عم "رامي" أشار إلى أن آخر زيارات "بطل الأوسكار" للقرية كانت عام 2003، مكث خلالها لمدة أسبوعين بصحبة أسرته.
وأكد أن عمهم "والد رامي" كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر 1973، وظلّ في الولايات المتحدة الأمريكية حتى توفي هناك 2008، ومنذ وفاته تحرص زوجته على زيارة القرية كل عام، موضحا أنه رغم استقرارهم في لوس أنجلوس فإنهم حرصوا على التمسك بمنزلهم كما تركوه في القرية.
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