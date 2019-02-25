انت الان تتابع القضاء الإدارى يؤيد قرار حل جماعة الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لانتفاء القرار الإدارى، استنادا إلى أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل، مؤكدة أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ومنذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة.

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة