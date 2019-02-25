النواب: بث خطبة الجمعة بـ5 لغات ضربة موجعة للإخوان

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خطبة الجمعة للصم والبكم - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان، في بيان له، اليوم الإثنين، تأييده لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة)، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، معتبرا القرار بمثابة ضربة موجعة في عقل وقلب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
وأشاد حسب الله، بنشر الخطبة مسموعة باللغة العربية ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع مركز الثقافة الإسلامية.وطالب
وأشاد حسب الله، بنشر الخطبة مسموعة باللغة العربية ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع مركز الثقافة الإسلامية.
وطالب جميع وسائل الإعلام المصرية خاصة القنوات الفضائية والإذاعات الموجهة لمختلف دول العالم بإذاعة هذه الخطب أسبوعيا وعلى نطاق واسع، كما طلب من وزير الأوقاف أن يكون مواجهة الإرهاب والأفكار التكفيرية والمتطرفة وتجديد الخطاب الديني وسماحة اللإسلام والحث على الحب والتسامح وقبول الآخر وحماية الأوطان في مقدمة موضوعات خطب الجمعة التي سيتم نشرها بعدة لغات، لكشف الوجه القبيح لجماعات الإرهاب وإنها ليس لها لغة تتعامل بها سوى القتل وسفك الدماء.
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