انت الان تتابع النواب: بث خطبة الجمعة بـ5 لغات ضربة موجعة للإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خطبة الجمعة للصم والبكم - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان، في بيان له، اليوم الإثنين، تأييده لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة)، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، معتبرا القرار بمثابة ضربة موجعة في عقل وقلب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

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وأشاد حسب الله، بنشر الخطبة مسموعة باللغة العربية ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع مركز الثقافة الإسلامية.وطالب