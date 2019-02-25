انت الان تتابع أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء اليونان أوضاع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، تطورات الأوضاع في المنطقة، والعمل على تعزيز العلاقات العربية الأوروبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، بأن اللقاء شهد تبادلا موسعا لوجهات النظر بين أبو الغيط وتسيبراس، حول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، ويأتي على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى الموضوعات المطروحة في إطار اجتماعات القمة.

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وأضاف عفيفي أن أبو الغيط حرص على تأكيد مدى التقدير الذي تحظى به اليونان في العالم العربي، في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الجانبين، والمواقف اليونانية الإيجابية تجاه القضايا العربية، معربا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم لهذه القضية، أخذا في الاعتبار الضغوط التي تواجهها القيادة