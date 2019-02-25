شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: دور مصر الخارجي عاد بقوة بسبب التغلب على الأزمات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان إن مجلس النواب يتابع عن كثب النجاح المشرف للدبلوماسية الرئاسية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُثمِّن بكل فخر ذلك الحضور المصري البارز على الساحة القارية والإقليمية والعالمية، بعد أن كثرت التحليلات والكتابات عن تراجع دور مصر الخارجي، وتآكل التأثير المصري في كثير من القضايا الحيوية لمصر في الخارج.

وأضاف «عبدالعال» في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، أن «الآن تغيرت المعادلة بفضل عمل مخلص ودؤوب، ونشاط مخطط، وأداء احترافي، وإيمان وإدراك وطني بدور مصر ومكانتها، فعاد دور مصر الخارجي بقوة ليساهم في رسم خريطة القوة من جديد في القارة والإقليم، ويرسم بعقلية قيادة وطنية أفكارا مبتكرة، تجعل من الدور المصري مطلبًا إفريقيًا وأوروبيًا وعربيًا، للمساهمة في حل كثير من القضايا ومواجهة الأزمات».

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وتابع: «شاهدنا جميعًا، بكل فخر وإعزاز، كبار زعماء العالم يتوافدون على «شرم الشيخ» المصرية، ليشاركوا في أول قمة (عربية – أوروبية) والتي تستضيفها مصر، بناء على مبادرة مصرية خالصة وافق عليها القادة العرب في قمتهم في «البحر الميت» بالأردن، في مارس من العام الماضي، ورحَّب بها زعماء أوروبا، لإدراكهم لأهمية التعاون المتبادل في توفير غطاء وشبكة أمان في مواجهة خطر الإرهاب، وإيجاد حلول حقيقية لكثير من المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة.

وقال: «لأجل كل هذا، يؤكد مجلس النواب تأييده ودعمه للقيادة السياسية، وكافة أجهزة الدبلوماسية المصرية على دورها الحيوي والفعَّال، الذي أعاد مصر إلى مكانتها التي تستحقها، لتكون رقمًا صعبًا وهامًا في المعادلة الإقليمية، وذات تأثير ونفوذ وحضور عالمي».

وأنهى رئيس مجلس النواب كلمته قائلًا: «نحن ندرك أن كل هذا ما كان ليتحقق، لولا نجاح مصر في التغلب على أزماتها داخليا، مما يؤكد لنا أننا نسير على الدرب الصحيح، فقوة السياسة الخارجية لأي دولة هي فيض نبع قوتها الداخلية».