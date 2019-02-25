شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية يُداعب الحضور: «زوجتي تتصل.. سأتوقف لأرد على الهاتف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش ختام القمة العربية الأوروبية، داعب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الحضور خلال كلمته، إذ توقف فجأة عن الكلام، وقال: «زوجتي تتصّل.. سأتوقف لأرد على الهاتف».

Advertisements

ووجّه «يونكر» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ثمّن الدور الذي تقوم به مصر في القمة العربية الأوروبية، إذ قال: «لقد تناقشنا في قضايا عديدة، للتعاون والتنسيق فيما بيننا».

وأضاف: «نود أيضًا أن نتفاعل أكثر بين العالم العربي والأوروبي، وأن نثمن التنوع ونتغلب على الخلافات، ونحاول أن نرى الغد بصورة متفائلة، الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بينهما علاقات تاريخية».

وتابع: «الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ4 مليار دولار، وكذلك سوريا، بجانب دعم قضية اللاجئين في مصر وسوريا والأردن.. في عام 2017، وصلنا لمعدل جيد في التبادل التجاري، كان هناك بعض الابتكارات، ارتفعت المعدلات لأكثر من 4 مليارات، هُناك الكثير من الطلبة يدرسون لدينا، لدينا 7 آلاف من الطلبة».