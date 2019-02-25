شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمنع بث إعلانات بقنوات فضائية: «تشكك في مياه الشرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأ مكرم محمد أحمد منع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياه الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من الإعلانية الطبية المعروضة .

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وأفاد قرار صادر عن المجلس، الإثنين، بأنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات «بانوراما دراما- فاملي- الشاشة- قنوات Cairo الفضائية» بشكل إعلانات فلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي .

وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.

وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.