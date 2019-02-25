شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للسيسي ورئيس المجلس الأوروبي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية يعقدان مؤتمرا صحفيا على هامش ختام القمة العربية الأوروبية.

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