شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوقع عقود الدفعة الثالثة لتقنين الوضع على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الاثنين عقود الدفعة الثالثة لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية بحضور الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام وأحمد مدير الشؤون القانونية.

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وأكد المحافظ أننا استطعنا تحقيق مثل هذا الإنجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، شارك فيها كل من الجهات التنفيذية بالمحافظة وطالب سيادته أعضاء اللجان سرعة إدخال باقي البيانات للمواطنين المتقدين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتسجيل حتي يتم تحرير العقود لهم في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع كافة الأطراف والتعامل بدقة لعدم حدوث أي أخطاء تعرقل سير العمل بإنتظام وفق الشروط والمعايير المحددة للمنظومة.

وقال إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وتحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكدًا أن العقود هي الأولى من نوعها، والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود، التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.