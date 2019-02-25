شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات العجوزة يحتفلن بـ20 متفوقة دراسياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة دار الفتيات بالعجوزة التابعة لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوي احتفالية لتفوق فتياتها بمختلف مراحل التعليم الأساسية بالتعاون مع ادارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة وبحضور كل من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى.

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بدأ اليوم بمسابقة المعلومات العامة بين الفتيات لإرساء الثقافة العامة لديهم مروراً بعدة فقرات ترفيهية مثل الأراجوز والكراسي المتحركة وبعض الأنشطة الفنية كالرسم والعزف والاستعراضات الفنية واختتم اليوم بتكريم الفتيات المتفوقات وعددهن 20 فتاة.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي علي دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالعديد من البرامج والأنشطة وكذلك دعم المؤسسات بعدد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتنفيذ رؤية برنامج حماية الاطفال بلا مأوي والتي تسعي لتعزيز الجوانب التعليمية والثقافية لدي الأبناء وذلك ضمانا لتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتوفير افضل بيئة تربوية ممكنة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً متكاملاً للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال والمُشرَّدين من كبار السن وكذلك تطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت آمنة تقدم الحماية للأطفال.