شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى: القمة العربية الأوروبية بداية طيبة للتعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، أن القمة العربية الأوروبية بداية للتعاون والشراكة بين الجانبين، وخاصة فى ظل مواجهة عدد كبير من التحديات المشتركة فى السياق الجيوسياسى وخاصة التعامل مع أزمات الأمن الدولى والإرهاب ومكافحة تغير المناخ والنزوح بأعداد ضخمة، وكيفية ضمان التنمية والنمو المستدام والاقتصاد المستقر.

وقال خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لا يوجد لدينا أى بديل عن العمل مع بعضنا البعض، فالحلول متعددة الأطراف أفضل السبل للتصدى لتهديدات الأمن والسلام الدولى، ونجدد التزامنا بكافة الجوانب الخاصة بقانون حقوق الإنسان الدولى".

وأشار إلى أن القادة التزموا بتطوير التعاون الإيجابي الذى يتخطى حدود النزاعات، مضيفًا:" نود تطوير مشروعات مشتركة فى الطاقة والسياحة والتجارة بما يشجع الاستثمار والنمو المستدام، كما سيتم العمل على الإسراع لتنفيذ اتفاقية باريس".

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق فى القضايا الخاصة بالأمن ومكافحة حركات الإرهابيين عبر الحدود والهجرة غير المنتظمة، مضيفًا أن التصرف العنيف ينبغى أن يناهض من حيث الجذور .

وواصل: "القمة بداية طيبة للغاية وبداية لمحادثة صريحة، وأشكر الجامعة العربية على التعاون الرائع وكذلك الرئيس السيسى ومصر".