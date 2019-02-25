شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عقد القمة العربية الأوروبية المقبلة فى بروكسل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع البيان الختامى للقمة العربية الأوروبية، والذى تم التفاوض حوله على مدار الأيام الماضية، ويعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التى تهم الجانبين العربى والأوروبى.

وتضمن البيان، الذى أعلنه الرئيس، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، والاتفاق على عقد القمة القادمة فى بروكسيل بحلول 2022.