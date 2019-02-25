شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "نحتاج إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أننا بحاجة إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التى تستخدمها للتأثير على أمننا واستقرارنا.
وقال السيسى، في رده علي أسئلة الصحفيين، إن الطريق ليس سهلا لكن سينتهى فى فترة محدودة، متابعًا: "لأنه عقائدى وهناك غطاءً سياسيا، لكننا متحركين فى مكافحة الاٍرهاب بكل السبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى: "نحتاج إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.