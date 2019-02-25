رئيس المجلس الأوروبي مهنئاً السيسى بالقمة العربية الأوروبية: اليوم نجاح لكم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى علي نجاح القمة العربية- الأوروبية، التى اختتمت فعالياتها اليوم بشرم الشيخ.

وقال "توسك"، خلال المؤتمر الصحفي، موجهاً حديثه للرئيس السيسى:" اليوم هو نجاح لك سيادة الرئيس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن الزعماء والقادة العرب طرحوا وجهات نظرهم خلال القمة العربية الأوروبية بكل وضوح وصراحة بشأن أهم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهى قضية العرب الاولى المركزية، وسبل مواجهة الإرهاب والضرورة القصوى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التى تشهدها المنطقة، وكل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار فى محيطنا الجغرافى المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، أن القمة أتاحت فرصة طيبة للقادة والزعماء لعقد العديد من اللقاءات الثانية وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن داعى سرورنا أن نكون ساهمنا فى مصر على تعزيز التعاون على الصعيد الثنائى بين الدول العربية والأوروبية، ونتطلع للمزيد من اللقاءات بين الجانبين فى المرحلة المقبلة وعلى جميع المستويات للبناء على النتائج المهمة لقمة شرم الشيخ العربية الأوروبية الأولى.