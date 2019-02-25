السيسى: قمة شرم الشيخ ساهمت فى بناء علاقات جديدة بين القادة المشاركين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة "شرم الشيخ"، بالـ" تاريخية"، نظرا لأهمية الموضوعات التى تم تناولها والنقاش الصريح والبناء والمثمر خلال فعاليات القمة. وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى، لقد تم التطرق إلى مسائل تعزيز الشراكة بين الجانبين وسبل التعامل المشترك مع التحديات سواء الدولية او الاقليمية تحت العنوان الرئيسي للقمة فى استقرارنا نستثمر، حيث جرت المناقشات فى مناخ بناء يسوده التعاون والصراحة والمودة والرغبة الصادقة فى إحداث تقدم ملموس فى شتى الملفات ذات الاهتمام المشترك مما ساهم فى إحداث تقارب فى وجهات النظر تجاه هذه القضايا وأتاحت الجلسة الختامية للتفاهم وتبادل وجهات النظر بشكل مباشر مما كان له أطيب الأثر فى بناء علاقات جديدة بين القادة من جهة وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بالفعل من جهة اخرى.

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