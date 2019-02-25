شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يطالب بتخفيض أعداد الطلاب بفصول مدرسة الإمام الشافعى بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتساءل مدبولى عن عدد الفصول بالمدرسة وكثافة الفصول وتفاجأ مدبولى بأن متوسط عدد الطلاب فى الفصل الواحد 65 طالبا موجها بتخفيض عدد الطلاب بالمدرسة. وألقت طفلة من طلاب المدارس قصيدة شعر على رئيس الوزراء، كما أجرى رئيس الوزراء حوار مع طلاب الإبتدائى.

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