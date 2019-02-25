حريق بمستشفى قصر العيني.. والمطافئ تدفع بسيارات لإخماده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نشب حريق منذ قليل، بمستشفى قصر العيني، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في إحدى مباني مستشفى قصر العيني، وعلى الفور أمر اللواء أسامه فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بقوات إطفاء و4 سيارات للسيطرة على الحريق، وقاد العميد أيمن الأهل نائب مدير الحماية المدنية لقطاع غرب القاهرة عملية الإطفاء وسرعة منع امتداد خطر النيران إلى عنابر وغرف المرضى.

ويتابع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، عملية إطفاء الحريق مطالبًا القوات بسرعة إخماده وإفادته.