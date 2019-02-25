القبض على 15 عنصرا إجراميًا وتنفيذ 470 حكام ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، استهدفت فرض السيطرة الأمنية ببولاق الدكرور ورفع كافة صور الإشغالات. وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية اتجار في المخدرات، و13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 470 حكما قضائيا متنوعا. جهود العميد شامل عزيز مأمور قسم بولاق الدكرور والنقباء كريم عبد الرازق وهشام شهاب وأحمد مندور أسفرت عن ضبط 9 عناصر خطرة و6 مسجلي خطر و6 هاربين من المراقبة ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره. في مجال المرافق بقيادة اللواء حسن الدماطي، تم رفع 1200 كرسي، 15 ثلاجة، 10 تروسيكل، 15 عربة فول، 230 ترابيزة، 40 طقطوقة، 140 قلب شيشة، 75 استاند، 40 أسطوانة غاز، 75 أوتاد وسلاسل وإزالة 80 إعلانا بدون ترخيص.

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