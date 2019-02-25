معهد القلب يطلق الاستعلام عن مواعيد العمليات عبر "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، إن معهد القلب القومي بدأ خدمة الاستعلام عن موعد إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب عبر تطبيق "واتس آب" على رقم 01014099953.
وأضاف فوزي، في تصريحات للصحفيين، الاثنين، أنه يجب على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي إرسال الرقم القومي، ورقم الموبايل، في رسالة على واتس آب، وسيتم الرد بميعاد وتاريخ إجراء العملية أو القسطرة تيسيرًا على المواطنين من الذهاب للمعهد لحجز العملية أو الاستعلام عن موعدها.
ويشارك معهد القلب القومي في منظومة القضاء على قوائم الانتظار لجراحات القلب. ويجري نحو 1800 حالة شهرياً بحسب "فوزي".
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