"مش كل عربيات ما بعد 2014".. 15 سيارة يُحذف أصحابها من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان ومحمود أمين:

تضمنت معايير المرحلة الثانية من استبعاد غير مستحقي الدعم، والمقرر بدءها أول مارس المقبل، حذف من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث إلا أنه لم يتم تحديد سعة المحرك بعد.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لن تستبعد مَن يمتلك سيارة موديل 2014 عادية غير غالية الثمن.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، السبت، أن شرط الاستبعاد يشمل امتلاك سيارة فارهة من موديل 2014 فأحدث، لكن مَن يمتلك سيارة عادية من هذا الموديل لن يخضع للاستبعاد".

ويرصد "الخليج 365" 15 ماركة، تصنف كسيارات فارهة من موديل 2014 فأحدث، والتي استشهد وزير التموين ببعضها خلال المؤتمر الصحفي:

1- مرسيدس

2- BMW

3 - فولكس فاجن

4 - بورش PORSCHE

5 - أودي AUDI

6 - فيراري Ferrari

7 - جاجوار JAGUAR

8 - دودج DODGE

9 - كاديلاك Cadillac

10 - سيتروين DS.

11 - جيب جراند شيروكي.

12 - تويوتا لاند كروزر.

13 - لاند روفر.

14 - لكزس.

15- بنتلي.

يشار إلى أن معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين، تضمنت: "عدم أحقية من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، من يبلغ استهلاكهم من الهاتف المحمول 800 جنيه، شهرياً، من تقدر مصاريف مدارس أحد أبنائهم 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، من لديه سيارة فارهة او سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العليا".