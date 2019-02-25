قومي المرأة: استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بأن بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف، والذي تم توقيعه أمس، يعمل على ضمان حصول أكبر عدد من السيدات غير القادرات على الخدمات والمساعدات التى تقدمها الدولة وإمكانية ضمهن لخطط التنمية التى تقوم بها الدولة من خلال امتلاكهن لبطاقة الرقم القومى.

وأشارت مايا مرسي - في تصريح اليوم الاثنين - إلى أنه سيتم استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بالمجان بمساهمة من وزارة الأوقاف بمبلغ مالي قدره مليون و800 ألف جنيه، ومن خلال التنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأوضحت أن المجلس من خلال فروعه في المحافظات وبالتعاون مع الرائدات الريفيات بالمحافظات، يتولى مسئولية اعداد كشوفات بأسماء السيدات غير القادرات لاستخراج بطاقة رقم قومى لهن بالمجان، معربة عن الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لحرصه الدائم على التعاون مع المجلس بما يخدم المرأة.

وأضافت أن المرحلة الأولى للبروتوكول ستستهدف محافظات (بنى سويف، الشرقية، الإسكندرية، أسوان، المنيا، سوهاج والجيزة)، مؤكدة أنه سيتم العمل على توسيع نطاق العمل للوصول إلى أكبر عدد من السيدات الأكثر احتياجا بجميع المحافظات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة سبق وأن وقع برتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في سبتمبر 2017 تم بموجبه استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، ويعد البروتوكول الحالي استكمالا للموقع في 2017، لتنفيذ المشروع الذي يتبناه المجلس تحت شعار (بطاقتك حقوقك) لمساعدة السيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس لاستخراج رقم قومى.​