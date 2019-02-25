السيسي: القمة العربية الأوروبية شهدت نقاشات مثمرة وبناءة حول مختلف القضايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن القمة العربية الأوروبية الأولى شهدت نقاشات مثمرة وبناءة حول مختلف القضايا، مضيفا: "إن التواصل أسهم في توضيح الرؤى تجاه القضايا المشتركة".

وأضاف السيسي - في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة التي عقدت بشرم الشيخ - : "أود أولا أن أتقدم بخالص الشكر لقادة وشعوب كل الدول المشاركة في هذه القمة التاريخية التي شهدت على مدار يومين نقاشات مثمرة وتواصلا مثمرا بناء على مستوى مؤسسي رفيع هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية".​