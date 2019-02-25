مصر | "العدل" تستكمل خطة تطوير مكاتب التوثيق بالتعاون مع "الاتصالات" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تستكمل خطة تطوير مكاتب التوثيق بالتعاون مع "الاتصالات" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت اليوم أعمال تطوير مكتبي توثيق "بندر" و"مركز بنها"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال التطوير قيام هيئة صندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بتزويد المكاتب بالتجيهزات الإنشائية والأثاث اللازم، ومن ناحية أخرى تم ميكنة كافة إجراءات العمل بالمكتبين، وتزويدهما بنظامي البصمة الإلكترونية والنداء الآلي.

ويعتبر كلا المكتبين من مكاتب توثيق الجيل الثاني الذي يتميز بالعمل بنظام الشباك الواحد، وهو ما يوفر دورة العمل اليومية وييسر علي المواطنين.

وقامت بافتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق نادي قضاة الفيوم علي ذات النسق.

كما شملت الافتتاحات ستة مكاتب للتوثيق، ثلاثة منها بأحياء سيدي جابر والرمل والمعمورة قد تم تطويرها بالكامل سواء من النواحي الانشائية او التقنية اومن حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبى محرم بك والمنتزه الي جانب مكتب توثيق الاسكندرية النموذجي بمحكمة شرق الاسكندرية بالمنشية، وبهذا تكون اغلب مكاتب توثيق محافظة الاسكندرية الان تتمتع ببنية انشائية متطورة مزودة ومدعمة بوسائل واساليب تقنية حديثة تيسر علي مقدم الخدمة وطالبها.

وأثمر التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات عن انشاء مكتب توثيق العامرية ثاني وهو مكتب جديد يخدم منطقة كتلتها السكانية ذات كثافة عالية، وقد تم أنشائه على ذات النسق الإنشائي والتقنى للجيل الجديد من مكاتب التوثيق.

والجدير بالذكر ان كافة المكاتب المستحدثة تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الاجراءات واهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الاصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف علي آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.