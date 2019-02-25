أخبار مصر | "مدبولي" لرئيس جامعة السويس: "عاوزين أطباء من أبناء المحافظة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" لرئيس جامعة السويس: "عاوزين أطباء من أبناء المحافظة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مبنى كلية طب جامعة السويس، الذي يتكوّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة على إجمالي مسطح يصل إلى 33 ألف م2، يتضمن العديد من قاعات المحاضرات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى المعامل والمكتبات التخصصية والإلكترونية، والمكاتب الإدارية.

وأكد مسئولو الجامعة أن افتتاح كلية الطب هو حلم المحافظة، والسوايسة، وقد بدأت الدراسة هذا العام بصورة مؤقتة في مبنى كلية الهندسة، لـ 69 طالبا بالدفعة الأولى، ونأمل استكمال المبنى الجديد للكلية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توفير 50 مليون لاستكمال مبنى الكلية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزيري التخطيط والتعليم العالي، وكل منهما سيوفر 25 مليون جنيه، مطالبا الجهة المنفذة بتكثيف العمل بالموقع؛ لسرعة تحقيق حلم السوايسة بافتتاح كلية الطب، وكذا تخريج كوادر طبية من أبناء المحافظة، لسد العجز، قائلا:" مش عاوزين الدنيا تقف، وأطباء المحافظة معظمهم من خارجها، وعاوزين أطباء من أبنائها".