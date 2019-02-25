أخبار مصر | غدا.. "عبدالعال" يشارك في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "عبدالعال" يشارك في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، مؤتمرًا إقليميًا حول مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في هذا المؤتمر، الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصري ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الشباب والرياضة عن عدم إنشاء مراكز الشباب ببعض المناطق بالمحافظات فضلا عن عدم تطوير القائم منها وعدم القيام بدورها في احتواء طاقات الشباب مقدمة من النواب:"إسماعيل نصر الدين، محمد صلاح عبد البديع، أحمد محمد سيد أحمد، عبد الحميد دمرداش، سعد الجمال، عصام إدريس، أمل زكريا قطب، محمد سعد تمراز، جمال كوش، عبد الهادي القصبي، محمد عبد الهادي حبيب، محمد المرشدي، أحمد سليمان خليل، محمد محمد عباس، حمدي السيسي، عمر حمروش، مجدي سيف، رياض عبد الستار، رضا البلتاجي، عادل بدوي، عصمت زايد، محمد صلاح أبو هميلة، مديح عمار زناتي، محمد الحسيني، خالد خلف الله، شريف الورداني، عبد الرحمن برعي، محمد مصطفى محمود سليم، جمال عبد العال، عبد الله علي مبروك، شادية خضير الجمل، فتحي الشرقاوي، رضوانـ عطية موسى جبلي، عمر وطني، أحمد نشأت منصور، كمال أحمد، دينا عبد العزيز".

وتناقش الجلسة طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضي لاقامة مراكز الشباب، والنائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، ومناقشة طلبات إحاطة عن عدم تنجيل وتطوير العديد من الملاعب والاستادات، مقدمة من النواب" سمير رشاد أبو طالب، عبد المنعم العليمي، إيهاب عبد العظيم، سليمان فضل، كمال أبو جليل".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضي المتخللات والأراضي الواقعة تحت خطوط الضغط العالي لإقامة ملاعب مفتوحة مقدمة من النواب" أحمد علي إبراهيم، عصام الفقي، يوسف الشاذلي"، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الحدائق العامة والمتخللات لإنشاء ملاعب وساحات لممارسة الرياضة وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الأراضي - الواقعة تحت الضغط العالي - المهملة وغير المستغلة لإقامة ملاعب مفتوحة.

وتناقش الجلسة طلبا إحاطة عن عدم تثبيت العاملين بالشباب والرياضة، مقدمان من النائب حسين عشماوي، والنائب بلال النحال، ومناقشة طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن توقف نشاط أندية الشركات المتعثرة بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها، ومناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب جابر الطويقي، عن عدم الاهتمام بالمدينة الرياضية بدار السلام محافظة سوهاج، والنائب عفيفي كامل، عن إنشاء قناة فضائية لنقل فعاليات البطولة الأفريقية المزمع إقامتها في مصر، والنائب محمد عبد الله زين الدين، عن عدم إنهاء إجراءات إنشاء النادي الاجتماعي بمدينة إدكو – محافظة البحيرة، والنائبة مي البطران، عن الإهمال الذي لحق بيت شباب المنيل، والنائب أحمد فرغلي، عن استمرار عدم إقامة المباريات على استاد بورسعيد، والنائب إيهاب الخولي، عن عدم التحقيق في واقعة تلقي النادي الأهلي لأموال وهدايا بالمخالفة لقانون الرياضة، والنائب أحمد سميح درويش، عن إثارة الإعلاميين للفتنة بين الأندية، والنائب سعيد العبودي، عن دور الوزارة في تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

