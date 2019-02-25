أخبار مصر | "العصار" و"صبحي" يفتتحان مصنعا لإنتاج النجيل الصناعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"صبحي" يفتتحان مصنعا لإنتاج النجيل الصناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم التأكيد خلال الإفتتاح على دعم وزارة الإنتاج الحربي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ إنشاءات جديده أو تجهيز ورفع كفاءة منشأت حالية وذلك إيمانًا بدورها الهام لرعاية النشء والشباب وتشجيع كافة الأنشطة الرياضة، كما تم التوضيح بأن الشركة تنتج النجيل الصناعى الخاص لملاعب الكرة الخماسية والملاعب القانونية إلى جانب النجيل الصناعى الخاص بالمسطحات الخضراء والذى يحقق ميزه هامة فى ظل توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه وخفض تكلفة الصيانة، مما سيعود بالنفع على المنشآت الرياضية ويحقق عائد إقتصادي كبير للدولة.
كما تم إستعراض دور شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة من خلال تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها، وإنشاء ملاعب الكرة الخماسي والملاعب القانونية فى عدد من الأندية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية ومنها مركز شباب "حى الأسمرات"، وتوريد كراسي الاستادات، وذلك في ضوء المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصري.
وأشار "صبحي"، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وأن هناك تعاون دائم ومستمر مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أن هذا التعاون له عظيم الأثر في تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية وأوضح حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، ومنها تجهيز الملاعب الرياضية بالنجيل الصناعي، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع الذى يتم إفتتاحه اليوم سيساهم بشكل كبير فى تجهيز كافة الملاعب وتطويرها.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية مصنع النجيل الصناعى فيما يخص تغطية المطالب المحليه من النجيل الصناعي، وتصدير الفائض مستقبلًا خاصة وأن الإنتاج مطابق للمواصفات الدولية ووفقا لأعلى معايير الجودة.