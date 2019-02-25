أخبار مصر | "العصار" و"صبحي" يفتتحان مصنعا لإنتاج النجيل الصناعي

كما تم إستعراض دور شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة من خلال تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها، وإنشاء ملاعب الكرة الخماسي والملاعب القانونية فى عدد من الأندية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية ومنها مركز شباب "حى الأسمرات"، وتوريد كراسي الاستادات، وذلك في ضوء المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصري.

المخطط زيادة طاقته الإنتاجية الى ٥ مليون تر مربع نجيل صناعى، ويحقق ميزة هامة للعميل حيث تبلغ مدة الصيانة للنجيل ٥سنوات بما يجعله الأطول عمرا على مستوى الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة"على أن الوزارة تسعى الي التوسع في زيادة عدد المنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن تحقيق إستراتيجياتها التى تهدف إلى توسيع قاعدتي المنافسة والممارسة الرياضية، وكذلك توفير بيئة رياضية مناسبة لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار "صبحي"، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وأن هناك تعاون دائم ومستمر مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أن هذا التعاون له عظيم الأثر في تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية وأوضح حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، ومنها تجهيز الملاعب الرياضية بالنجيل الصناعي، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع الذى يتم إفتتاحه اليوم سيساهم بشكل كبير فى تجهيز كافة الملاعب وتطويرها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية مصنع النجيل الصناعى فيما يخص تغطية المطالب المحليه من النجيل الصناعي، وتصدير الفائض مستقبلًا خاصة وأن الإنتاج مطابق للمواصفات الدولية ووفقا لأعلى معايير الجودة.