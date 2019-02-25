أخبار مصر | فرج عامر: شرم الشيخ أصبحت قبلة للسياسة والسياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: شرم الشيخ أصبحت قبلة للسياسة والسياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية لمؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية بصفة عامة وللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بصفة خاصة على التنظيم الرائع وغير المسبوق لمؤتمر القمة العربية الاوروبية.

وقال "عامر"، إن هذا المؤتمر التاريخي الذي يختتم أعماله اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق جميع اهدافه السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها لصالح مصر والدول العربية والأوروبية، مُؤكدًا أن مصر نجحت في إبهار العالم كله من خلال متابعته لهذه القمة التي تنعقد لأول مرة بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية العالمية التي أصبحت قبلة للسياسة والسياحة العالمية.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن ثقته الكاملة في استجابة الدول العربية والأوروبية لجميع القضايا التي استعرضها الرئيس السيسي في خطابه السياسي الشامل الذي ألقاه أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الشباب والرياضة عن عدم إنشاء مراكز الشباب ببعض المناطق بالمحافظات فضلا عن عدم تطوير القائم منها وعدم القيام بدورها في احتواء طاقات الشباب مقدمة من النواب:"إسماعيل نصر الدين، محمد صلاح عبد البديع، أحمد محمد سيد أحمد، عبد الحميد دمرداش، سعد الجمال، عصام إدريس، أمل زكريا قطب، محمد سعد تمراز، جمال كوش، عبد الهادي القصبي، محمد عبد الهادي حبيب، محمد المرشدي، أحمد سليمان خليل، محمد محمد عباس، حمدي السيسي، عمر حمروش، مجدي سيف، رياض عبد الستار، رضا البلتاجي، عادل بدوي، عصمت زايد، محمد صلاح أبو هميلة، مديح عمار زناتي، محمد الحسيني، خالد خلف الله، شريف الورداني، عبد الرحمن برعي، محمد مصطفى محمود سليم، جمال عبد العال، عبد الله علي مبروك، شادية خضير الجمل، فتحي الشرقاوي، رضوانـ عطية موسى جبلي، عمر وطني، أحمد نشأت منصور، كمال أحمد، دينا عبد العزيز".

وتناقش الجلسة طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضي لاقامة مراكز الشباب، والنائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، ومناقشة طلبات إحاطة عن عدم تنجيل وتطوير العديد من الملاعب والاستادات، مقدمة من النواب" سمير رشاد أبو طالب، عبد المنعم العليمي، إيهاب عبد العظيم، سليمان فضل، كمال أبو جليل".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضي المتخللات والأراضي الواقعة تحت خطوط الضغط العالي لإقامة ملاعب مفتوحة مقدمة من النواب" أحمد علي إبراهيم، عصام الفقي، يوسف الشاذلي"، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الحدائق العامة والمتخللات لإنشاء ملاعب وساحات لممارسة الرياضة وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الأراضي - الواقعة تحت الضغط العالي - المهملة وغير المستغلة لإقامة ملاعب مفتوحة.

وتناقش الجلسة طلبا إحاطة عن عدم تثبيت العاملين بالشباب والرياضة، مقدمان من النائب حسين عشماوي، والنائب بلال النحال، ومناقشة طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن توقف نشاط أندية الشركات المتعثرة بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها، ومناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب جابر الطويقي، عن عدم الاهتمام بالمدينة الرياضية بدار السلام محافظة سوهاج، والنائب عفيفي كامل، عن إنشاء قناة فضائية لنقل فعاليات البطولة الأفريقية المزمع إقامتها في مصر، والنائب محمد عبد الله زين الدين، عن عدم إنهاء إجراءات إنشاء النادي الاجتماعي بمدينة إدكو – محافظة البحيرة، والنائبة مي البطران، عن الإهمال الذي لحق بيت شباب المنيل، والنائب أحمد فرغلي، عن استمرار عدم إقامة المباريات على استاد بورسعيد، والنائب إيهاب الخولي، عن عدم التحقيق في واقعة تلقي النادي الأهلي لأموال وهدايا بالمخالفة لقانون الرياضة، والنائب أحمد سميح درويش، عن إثارة الإعلاميين للفتنة بين الأندية، والنائب سعيد العبودي، عن دور الوزارة في تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل.