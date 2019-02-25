انت الان تتابع حوار تفاعلي لقادة العرب وأوروبا في شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمة العربية الأوروبية

عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت، أمس الأحد، بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلي مغلقة اليوم الإثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضا تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد، في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفي عالمي. كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" قد انطلقت، مساء