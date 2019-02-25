حوار تفاعلي لقادة العرب وأوروبا في شرم الشيخ

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القمة العربية الأوروبية
عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت، أمس الأحد، بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلي مغلقة اليوم الإثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضا تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.
ومن المقرر أن تعقد، في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفي عالمي. كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" قد انطلقت، مساء
ومن المقرر أن تعقد، في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفي عالمي.
كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" قد انطلقت، مساء أمس الأحد، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كل القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين العربي والأوروبي. ووصلت، الوفود المشاركة في فعاليات اليوم الثاني والأخير للقمة العربية الأوروبية.
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