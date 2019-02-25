انت الان تتابع أبو الغيط يبحث مع البرتغال الارتقاء بالعلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، سبل العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية. وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء، الذي يأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، شهد تناول أهم أبعاد الملفات المطروحة أمام القمة، وسبل العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين العربي والأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عفيفي أن أبو الغيط حرص على الإشارة إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البرتغال بـالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربي والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة