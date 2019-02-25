أبو الغيط يبحث مع البرتغال الارتقاء بالعلاقات

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أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، سبل العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية. وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء، الذي يأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، شهد تناول أهم أبعاد الملفات المطروحة أمام القمة، وسبل العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين العربي والأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عفيفي أن أبو الغيط حرص على الإشارة إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البرتغال بـالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربي والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة
وأوضح عفيفي أن أبو الغيط حرص على الإشارة إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البرتغال بـالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربي والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة للرؤى العربية تجاه عدد من القضايا المحورية والتي يأتي على رأسها مساندة البرتغال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن اللقاء شهد تناول مسار التعاون الثنائي بين البرتغال والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة في المجالين الثقافي والتعليمي، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الزيارة التي قام بها أبو الغيط إلى العاصمة البرتغالية لشبونة خلال العام الماضي.
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