شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: ترجمة خطبة الجمعة لـ5 لغات.. ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف، الاثنين، ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتى بالإضافة إلى نشر خطبة الجمعة مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.

وقال الوزير إن ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات يأتى في ضوء واجبنا الشرعي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

في سياق متصل حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل تحت عنوان «البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع».

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.