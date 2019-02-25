شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الجلسة الختامية لفعاليات القمة العربية الأوروبية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت فعاليات الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية الأولى، اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. ومن المقرر أن يعقب هذه الجلسة مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن نتائج المناقشات التي دارت بين القادة والزعماء العرب والأوروبيين خلال فعاليات القمة.

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