شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مدرستين خلال زيارته لمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، الإثنين، مدرسة السويس الثانوية للبنات، وتفقد فصول المدرسة وتحدث مع بعض الطالبات.

كما زار «مدبولي» خلال الزيارة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بمحافظة السويس، والتي طلب زيارتها بشكل مفاجئ أثناء زيارته لإحدى المدارس المواجهة لها.